Die vielen Unternehmenszahlen können den Dax heute nicht beflügeln. Möglicherweise bringt die EZB-Entscheidung heute neuen Schwung.

Dem Dax fehlt derzeit die Dynamik, obwohl der Handelstag von einer immensen Flut von Unternehmenszahlen beherrscht wird. Auch am heutigen Donnerstag notiert die Frankfurter Benchmark zu Eröffnung 0,5 Prozent im Minus bei 11.525 Punkten. Bereits am gestrigen Aschermittwoch gab es zum Handelsstart ein ähnliches Bild, zum Schluss ging der deutsche Leitindex mit 0,3 Prozent Minus und 11.588 Punkten aus dem Handel.Gestern beendete der

Damit tritt der Index seit vier Tagen mehr oder weniger auf der Stelle. Das lässt wie immer Spielraum für die unterschiedlichsten Erwartungen. Während manche Charttechniker das als "gesunde Konsolidierung" bezeichnen (s. auch "Was die Charttechnik sagt"), nehmen für die Experten der Helaba beispielsweise die Abwärtsrisiken zu.

Was auf jeden Fall mittelfristig für steigende Aktienkurse spricht: Die meisten Anleihen sind derzeit immer noch keine Anlagealternative. Und deutsche Staatsanleihen dürften es auf absehbare Zeit auch nicht werden.Deswegen sollten sich Anleger neben der Investmentfrage, ob Aktien aktuell zu teuer sind, eine weitere stellen: Teuer, im Vergleich zu welcher anderen Anlageklasse?

Eine andere interessante Prognose für die kommenden Handelstage stellt der oftmals treffsichere Verhaltensökonom Joachim Goldberg auf. Nach Auswertung der Stimmungsumfrage der Börse Frankfurt kommt er zum Schluss: Der Dax befindet sich in gesundem Zustand.

Seine Begründung: Sollte es zu einem kleineren Rücksetzer kommen, würden skeptische Anleger wieder kaufen und das deutsche Börsenbarometer damit stabilisieren. "Und sollte der Dax aus irgendwelchen Gründen seiner derzeit überschaubaren Aufwärtsbewegung etwas mehr Momentum verleihen, müssten die Pessimisten von heute dem Markt hinterherrennen und würden so womöglich für einen veritable ,Short Squeeze' sorgen", erläutert.

Mit dem Begriff Short Squeeze ist ein schneller rasanter Kursanstieg gemeint, weil Anleger auf fallende Kurse gesetzt hatten und nun ihre Verluste verringern müssen.

Doch was fehlt, ist der Anlass für mehr "Momentum bei der Aufwärtsbewegung". In Sachen Handelsstreit USA und China, dem wichtigsten Thema an der Börse gibt es wenig Neues. Dass Huawei jetzt die US-Regierung verklagt, entspannt die Lage auf keinen Fall.

Und beim Brexit haben Vertreter der EU und Großbritanniens haben erneut stundenlang um einen Austrittsvertrag gerungen - doch wieder einmal ohne Erfolg.

Bleibt für den heutigen Handelstag - neben einer Flut von hoffentlich positiven Unternehmenszahlen - nur die EZB. Denn die großen Zentralbanken befinden sich auf dem Rückzug und signalisieren fortlaufende Unterstützung für die Aktienmärkte. Die Fed ist in der Warteschleife, während die EZB am heutigen Donnerstag wahrscheinlich ihre Forward Guidance, ihre Orientierung über ...

