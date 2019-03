Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Medienkonzern Prosiebensat1 kauft sich bei einem Digitalversicherer ein. Wie das Unternehmen mitteilte, beteiligt es sich mit rund 14 Prozent an Friday. Allerdings fließt dabei kein Geld: Der Versicherer kann im Gegenzug für die Anteile seine Dienstleistungen auf den Kanälen von Prosiebensat1 bewerben. Die Höhe des investierten Mediavolumens entspreche einem zweistelligen Millionenbetrag in Euro, so der Konzern weiter.

Zu dem weiteren Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde, der ein dreistelliger Millionenbetrag zugrunde liegt, zählen Baloise und German Media Pool. Der Schweizer Versicherungskonzern Baloise Group hält die Mehrheit und investiert nun zusätzlich 75 Millionen Euro.

