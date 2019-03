Sorgen um die Wirtschaft in den USA haben den Dax am Donnerstag noch etwas tiefer unter die 11 600-Punkte-Marke gedrückt. "Die Partystimmung an den Börsen ist erst einmal vorbei", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann bei QC-Partners. "Nach der Zweimonatsrally dürften Gewinnmitnahmen niemanden überraschen." Der deutsche Leitindex sank um 0,43 Prozent auf 11 538,20 Punkte.

Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, verlor 0,50 Prozent auf 24567,29 Zähler. Zudem sank der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,19 Prozent auf 3318,20 Punkte.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend eine Abschwächung der Konjunktur in der weltgrößten Volkswirtschaft impliziert. In zehn von zwölf Notenbankdistrikten habe die wirtschaftliche Aktivität nur noch "geringfügig bis moderat" zugelegt, hieß es im entsprechenden Konjunkturbericht, dem "Beige Book". In ihrem letzten Konjunkturbericht hatte die Fed noch von einem "mäßigen bis moderaten" Wachstum gesprochen.

Zudem stehen viele wichtige Ereignisse im Blick, so etwa das EZB-Treffen an diesem Tag mit möglichen Aussagen des Notenbankpräsidenten Mario Draghi zur Geldpolitik in der Eurozone. In Sachen Brexit gibt es indes weiterhin kein echtes Vorwärtskommen und beim Handelsstreit zwischen den USA und China fehlt es an Impuls gebenden Neuigkeiten./ck/zb

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0104 2019-03-07/09:26