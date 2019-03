Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bechtle von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 63,90 auf 63 Euro gesenkt. Die Aktie des IT-Dienstleisters sei im Vergleich zu den Wettbewerbern Cancom und Datagroup hoch bewertet, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als sich das Wachstum abschwäche und die Abhängigkeit von Wiederverkäufen weiter gestiegen sei. Die daraus resultierende Problematik habe sich in den Zahlen für 2018 gezeigt, als trotz starken Umsatzwachstums das Margenziel verfehlt worden sei./mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:35 / MEZ

ISIN DE0005158703

AXC0108 2019-03-07/09:33