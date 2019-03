Die Aktionäre sollen über eine höhere Dividende davon profitieren.Der Umsatz verzeichnete ein Plus von 5,8 Prozent auf 794,3 Millionen Franken (+4,4% in Lokalwährungen), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Davon entfielen rund drei Viertel auf die grössere Division Drug Substances, dem Geschäft mit Wirksubstanzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...