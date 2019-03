Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vonovia-Aktie nach Jahreszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 51,10 Euro belassen. Die Kennziffern des Immobilienkonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Den Ausblick auf 2019 habe Vonovia bekräftigt./edh/mis

