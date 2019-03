Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-07 / 09:20 *Anlass der Meldung: Update Unternehmen: *Chemesis International (WKN A2NB26) [1] *Kursziel mittelfristig 4,00 EUR Sensations-Akquise - einer der größten Cannabis Extraktionsanlagen der USA erworben! Kapazität steigt auf gigantische 500.000 kg Cannabis pro Jahr!* Wie unser Cannabis Top Pick Chemesis International (WKN A2NB26) [1] soeben veröffentlichte, wurde eine weitere bedeutende Akquise bekannt gegeben. Das Unternehmen hat ein verbindliches Abkommen zum vollständigen Erwerb einer voll funktionsfähigen Extraktions- und Herstellungsanlage in Cathedral City, Kalifornien (die "Anlage") abgeschlossen. Nach Abschluss wird diese Transaktion ("Akquisition") die Verarbeitungskapazität des Unternehmens auf über 500.000 kg Cannabis pro Jahr erhöhen. Die hochmoderne Anlage ist vollständig lizenziert und die Akquisition wird laut Erwartungen die aktuelle Kapazität des Unternehmens verdoppeln, um große Mengen Cannabis zur Extraktion von THC, CBD und anderer Cannabinoide zu verarbeiten. Dies ist die bedeutendste Akquise bisher, in der noch jungen Unternehmensgeschichte, hiermit steigt das Unternehmen zu den TOP-Cannabisplayer in den USA auf! Wir erwarten einen deutlichen Kursanstieg aufgrund der heutigen NEWS! Wir erwarten das Chemesis unaufhaltsam seinen Höhenflug fortsetzen wird, ein neues Allzeithoch an der kanadischen Heimatbörse sollte in Kürze markiert werden - wir sind der Überzeugung das schon sehr bald die 2 EUR Marke fallen wird. Dies ist unsere Meinung allerdings nur der Beginn einer weiteren Rally, da es aufgrund von gerade mal 17 Mio. Aktien im Free-Float keine Widerstände nach oben geben dürfte! Daher sehen wir uns auch in unserem mittelfristigen Kursziel von 4 Euro weiterhin bestärkt! Die vielen Projekte und der große Arbeitseifer den gerade das Management der Chemesis International (WKN A2NB26) [1] an den Tag legen, werden das Unternehmen bereits 2019 zu einem der größten Cannabisplayer im kalifornischen und lateinamerikanischen Markt machen. *Die Akquise im Detail* Die Anlage liegt in der Nähe der bestehenden lizenzierten Extraktionsanlage des Unternehmens, die in diesem Quartal in Betrieb genommen wurde. Nach Abschluss wird die Akquisition dem Unternehmen den Betrieb von zwei vollständig lizenzierten und kommerzialisierten Anlagen erlauben, was laut Erwartungen die Ressourcen für den kontrollierten Expansionsplan des Unternehmens in den USA rationalisieren wird. Die Akquisition wird dazu führen, dass das Unternehmen die Kontrolle über folgende Lizenzen erhält: - Cannabis Business Local License, MCL-17-007-M-18 - Cannabis Business Local License, MCL-17-007-C-18 - Type 7 Manufacturing License - Adult & Medical Cannabis Products, CDPH-T00000362 Das Unternehmen erkundet zusätzlich die Möglichkeiten einer Hanfaufbereitung zur CBD-Extraktion in der Anlage und der Nutzung des 2018 verabschiedeten U.S. Farm Bill (Agrargesetz) zum Vorteil, um aus dem erwarteten Anstieg der CBD-Nachfrage Kapital zu schlagen. Laut Schätzungen wird der CBD-Markt bis 20201 einen Wert von über 2,1 Mrd. Dollar erreichen. "Das Unternehmen wird nach Abschluss der Akquisition seine Produktions- und Fertigungskapazitäten in den USA signifikant erhöhen," sagte der CEO von Chemesis Edgar Montero. "Die Akquisition dieser neuen Anlage wird dem Unternehmen erlauben, hochwertige Cannabinoide zu extrahieren, die in einer Vielzahl von Verbraucherprodukten verwendet werden. Chemesis wird dann in der Lage sein, ihr bestehendes Fachwissen in den Bereichen Extraktion, Vertrieb und Verkauf wirksam einzusetzen, um die Einnahmensteigerung fortzusetzen und um einen langfristigen Wert zu schaffen. Ich glaube, dass diese Erweiterung beachtliche neue Einnahmemöglichkeiten für das Unternehmen öffnen wird, wenn wir mit der Hanfverarbeitung für die CBD-Extraktion beginnen," fügte Montero hinzu. Laut Konditionen dieser Akquisition wird Chemesis 90 Tage nach Abschluss 1.000.000 USD zahlen und 4.600.000 Aktien, deren Preis der Schlussnotierung am 6. März 20129 entsprechen wird. Die ausgegebenen Aktien unterliegen den Richtlinien einer 36-monatigen Halte-/Weitergabefrist. Der Abschluss der Akquisition wird am oder um den 30. März erwartet. *Quartalsumsatz mit 2,8 Mio. Dollar um mehr als 47 % gesteigert* Im 2. Quartal 2019, welches zum 31.12.2018 endete,wurde ein weiteres Rekordquartal verzeichnet. Mit 2,8 Mio. Dollar Umsatz und einem Bruttoertrag von 500.000 Dollar wurden die Erwartungen weit übertroffen. Hierbei gilt es zu bedenken das diese Umsätze zum größten Teil der Vertriebs- und Verpackungssparte Desert Zen zuzurechnen sind. Die Cannabisverkäufe aus Puerto Rico, Kalifornien und Kolumbien werden unserer Meinung nach in den kommenden Quartalen zu einer enormen Umsatz- und Gewinnsteigerung führen. Aktuell rechnet Chemesis International (WKN A2NB26) [1] weiterhin mit einem äußerst konservativ geschätzten Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2018 (bis 30. Juni 2019) von 16,5 Mio. USD. Wir gehen bereits hier von weitaus höheren Zahlen aus, da bereits vergangene Woche eine Cannabis Jahresbestellung von 4 Mio. Dollar für Puerto Rico verkündet werden konnte. *Warum Chemesis massiv unterbewertet ist!* *- Bewertungslücke zu Khiron Life Sciences wird sich schließen -* Das ebenfalls in Lateinamerika tätige Unternehmen Khiron Life Sciences (WKN A2JMZC) [2]wird bereits mit nahezu 300 Mio. CAD bewertet und das obwohl man nicht über eine Cannabisproduktion in den USA verfügt und laut dem letzten Quartalsbericht noch kein Umsatz vorzuweisen hat. Dies ist unserer Meinung nach ein weiterer Indiz dafür, dass Chemesis International (WKN A2NB26) [1] vor einer massiven Neubewertung steht, denn aktuell wird das Unternehmen mit 150 Mio. CAD bewertet, daher ist äußerst konservativ geschätzt eine kurzfristige Kursverdoppelung absolut im Bereich des Möglichen. *Auszüge aus dem Quartalsbericht* Edgar Montero, CEO von Chemesis, erklärte: "Das Unternehmen ist in allen Bereichen seines Geschäftsplans vorangekommen, und wir freuen uns auf die Erweiterung unserer Vermögenswerte. Chemesis gab kürzlich eine jährliche Kauforder in Höhe von 4 Millionen US-Dollar bekannt, die unserer Ansicht nach erst der Start ist. Die Nachfrage ist hoch, da Verbraucher und Unternehmen unseren qualitativ hochwertigen Anbau und unsere Fertigungsprozesse weiterhin anerkennen. " Im Anschluss an das Quartalsende schloss Chemesis die Akquisition von La Finca Interacviva-Arachna Med am 9. Januar 2019 ab. Das Unternehmen erwartet seine erste Ernte und den Bau der GMP-zertifizierten Förderanlage im Frühjahr 2019 La Finca brachte dem Unternehmen mehr als 2.000.000 CAD an Betriebskapital. Darüber hinaus hat die Produktionsanlage des Unternehmens in Kalifornien im industriellen Maßstab alle erforderlichen Lizenzen erhalten und die Kommerzialisierung vorangetrieben. Das Unternehmen erwartet in den kommenden Monaten einen Anstieg, um der steigenden Nachfrage auf dem legalen kalifornischen Cannabismarkt gerecht zu werden. *Jahresbestellung Cannabis von über 4 Mio. USD nur für Puerto Rico - massive Expansion!* Vor Kurzem konnte die Tochtergesellschaft Natural Ventures eine endgültige Vereinbarung für eine Jahresbestellung im Wert von mindestens 4.000.000 USD unterzeichnen. Es verwundert daher nicht, dass zu Beginn der Woche der Einstieg eines New Yorker Hedgefonds verkündet wurde, welcher weitere 5,8 Mio. Dollar zur aggressiven Expansion bereitstellen wird. Wir erwarten im Jahr 2019 eine deutliche Steigerung der Umsatz und Gewinnaussichten, einhergehend mit einem deutlichen Kursanstieg. Das Unternehmen wird für ein in Puerto Rico ansässiges Apothekennetz in seiner vollständig lizenzierten und mit den staatlichen Bestimmungen konformen Anlage den Anbau, die Herstellung, die Verpackung und den Vertrieb durchführen. Die Produkte sind gemäß den Apothekenmarken Weißprodukte und werden wöchentlich ausgeliefert. Erste Bestellungen im Wert von über 400.000 USD wurden im Februar abgewickelt und mit der wöchentlichen Zunahme der Patientenzahlen in Puerto Rico erwarten beide Unternehmen zu Beginn des zweiten Quartals 2019 einen Nachfrageanstieg. "Chemesis hat eine starke Beziehung zu diesem auf den Einzelverkauf fokussierten Team aufgebaut und wir werden eine Versorgung ihrer Apotheken mit hochwertigen Cannabisprodukten gewährleisten," sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. "Natural Ventures hat die Festigung ihres Rufs als ein hochwertiger Züchter und Hersteller von Cannabisprodukten fortgesetzt und wir sehen diese Bestellung als eine Bestätigung. Ferner erwartet das Unternehmen, eine Zunahme der monatlichen Bestellungen zu sehen da mehr Apotheken auf der Insel eröffnet werden." *Auch wenn wir bereits einen deutlichen Kursanstieg in den letzten Wochen gesehen haben, ist das volle Potential bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Eine Steigerung von 200 % und mehr ist immer noch möglich! Chemesis erweitert Produktionsanlage in Kalifornien massiv! * Wie Chemesis International (WKN A2NB26) [1] vor kurzem bekannt gegeben hat, wird das Unternehmen seine Produktionsanlage im kalifornischen Cathedral City massiv erweitern. So soll die Produktionsfläche um zusätzliche 25.000 Quadratfuß erweitert werden und das noch bis zum Ende des zweiten Quartals 2019. Diese Expansion ermöglicht es Chemesis International (WKN A2NB26) [1] das

