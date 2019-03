Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Investitions Bank (EIB) plant die Ausweitung der Finanzierung von Infrastruktur und den Ausbau der Privatwirtschaft in Jordanien um rund EUR 870 Mio. in den Jahren 2019 bis 2020, so Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Der Betrag solle in Höhe von EUR 200 Mio. dem öffentlichen Sektor und in Höhe von EUR 600 Mio. dem privaten Sektor zugute kommen. EUR 70 Mio. seien für Mikrofinanzierungen vorgesehen, aber auch für Projekte in den Bereichen Wassermanagement, Energieeffizienz und der Unterstützung von KMU. Die Finanzierung sei Teil von politischen, multilateralen Zusagen der EU an das Königreich Jordanien. Jordanien sei aktuell (-/Ba1/B+) geratet. Insofern verschlechtere sich das Kreditportfolio der EIB durchschnittlich zwar leicht, allerdings ohne nennenswerte Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit. (Ausgabe vom 06.03.2019) (07.03.2019/alc/a/a) ...

