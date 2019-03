China will in Sachen Biotech und Pharma bei den ganz Großen in Übersee mitmischen. Dafür stellte die chinesische Regierung in den letzten Jahren die richtigen Stellschrauben. Denn in der Vergangenheit hat sich die Crème de la Crème schwergetan, Produkte auf den wachstumsstarken Markt zu bringen, oder China komplett gemieden. Doch die Zeiten sind vorbei.

Den vollständigen Artikel lesen ...