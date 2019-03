Pressemitteilung der UBM Development AG:

Vorläufiges Ergebnis: UBM liefert Rekordjahr ab

- Rekordergebnis von EUR 5,3 pro Aktie bzw. EUR 55 Mio. vor Steuern - Finanziell so stark aufgestellt wie nie - Eigenkapitalquote von 35%- Rekordinvestitionen in neue Projekte von EUR 300 Mio. in 2018 - Pipeline bis 2022 mit EUR 1,8 Mrd. prall gefüllt

UBM Development hat 2018 in jeder Beziehung ein Rekordjahr abgeliefert: Mit einem vorläufigen Gewinn pro Aktie von EUR 5,3 und einem Ergebnis vor Steuern von EUR 55 Mio. markiert 2018 ein neues Rekordjahr. Finanziell zeigt sich der führende Hotelentwickler Europas mit einer Eigenkapitalquote von 35% so stark wie noch nie. Gleichzeitig kamen Investitionen in die Zukunft nicht zu kurz: Das Unternehmen investierte 2018 einen Rekordwert von rund EUR 300 Mio. alleine in neue Projekte.

"Mit 2018 stellen wir die Nachhaltigkeit unserer Ertragskraft endgültig unter Beweis", freut sich Thomas G. ...

