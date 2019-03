Globale Turbulenzen beeinträchtigen das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Um gegenzuhalten, will die Bundesregierung kleinere Unternehmen stützen.

Die Bundesregierung geht von einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr aus und will mit der Förderung vornehmlich kleinerer Unternehmen gegenhalten. In einem Entwurf des Wirtschaftsministeriums für ein "Nationales Reformprogramm 2019" heißt es, die Wirtschaft sei in unruhigeres Fahrwasser geraten. "Die Risiken vornehmlich aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld haben sich erhöht."

Die deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...