Auch interessant: VW und Ford entwickeln gemeinsam Roboterautos Volkswagen steckt Milliarden in Ford-Tochter Argo Der Volkswagen-Konzern will sich laut einem Pressebericht mit 600 Millionen US-Dollar direkt an Argo und mit zusätzlichen rund 1,1 Milliarden Dollar am Betriebskapital der Ford-Tochter f ...

Den vollständigen Artikel lesen ...