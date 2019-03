Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (P7S1 ) will nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im Geschäftsjahr 2018 im laufenden Jahr mehr in Wachstum investieren. Im Fokus bleibt der Konzernumbau. 2019 peilt der Konzern weiter eine Rückkehr zum Wachstum an. Allerdings soll die Marge leicht zurückgehen. Die Aktie kann gegen den Markt leicht zulegen.

