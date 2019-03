FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) muss mehreren Europaabgeordneten Zugang zu zwei Studien zur Toxizität und krebserregenden Wirkung des Unkrautvernichters Glyphosat gewähren. Das entschied das Gericht der Europäischen Union am Donnerstag. Die Efsa hatte fünf Antragstellern, darunter vier EU-Parlamentarier, den Zugang verweigert. Sie hatten dagegen geklagt. Das Gericht entschied jetzt, dass die angefragten Studien als Informationen anzusehen seien, die "Emissionen in die Umwelt betreffen" und dass für ihre Verbreitung die Vermutung "eines überwiegenden öffentlichen Interesses" gelte.

Die Öffentlichkeit habe nicht nur das Recht "zu wissen, was in die Umwelt freigesetzt oder absehbar freigesetzt werden wird, sondern auch zu verstehen, in welcher Weise die Umwelt durch die fraglichen Emissionen beeinträchtigt werden kann", erklärte das Gericht.

Die Efsa hatte den Abgeordneten den Zugang zu den Studien unter anderem mit der Begründung verweigert, dies beeinträchtige die geschäftlichen Interessen der Unternehmen, die die Studien vorgelegt hatten. Das Breitbandherbizid, das die Bayer-Tochter Monsanto unter dem Markennamen Roundup verkauft, ist politisch umstritten, seitdem die Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation den Wirkstoff Glyphosat 2015 als potenziell krebserregend eingestuft hat. Ende November 2017 hatten die EU-Staaten nach langem Streit beschlossen, die Zulassung für Glyphosat um fünf Jahre zu verlängern.

In den USA läuft unterdessen eine Klagewelle gegen Bayer. 11.200 Nutzer wollen Schadensersatz von dem Leverkusener Konzern. Das Unternehmen bezeichnet das seit mehr als 40 Jahren in der Landwirtschaft eingesetzte Mittel dagegen bei sachgemäßem Einsatz als sicher und verweist auf positive Einschätzungen von Regulierungsbehörden - darunter auch die Efsa.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2019 04:41 ET (09:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.