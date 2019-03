Der Schweizer Telekomausrüster Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204) will eine Dividende in Höhe von 0,45 Franken (ca. 0,40 Euro) ausschütten. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,45 Franken ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote entspricht 75 Prozent des Konzerngewinns. Beim derzeitigen Börsenkurs von 11,48 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,48 Prozent. Die Generalversammlung findet am 10. April 2019 in Zug statt. 2018 war für ...

