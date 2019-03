Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Kanadische Dollar kam im Anschluss an die Entscheidung der kanadischen Notenbank unter Druck, den Leitzins unverändert bei 1,75% zu belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Ein unveränderter Leitzins sei zwar im Konsens erwartet worden, in ihrem im Anschluss an die Entscheidung veröffentlichten Statement hätten sich die Währungshüter aber weniger optimistisch bezüglich der wirtschaftlichen Perspektiven gezeigt, sodass die Notwendigkeit für eine Verschärfung der Geldpolitik abgenommen zu haben scheine. (07.03.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...