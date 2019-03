In einem Kommentar schreibt Ritu Vohora, Investmentdirektor bei M&G Investments,über den zehnten Jahrestag des Starts des US-Aktienbullenmarktes: "In der Geschichte der Börsen gibt es nur einige wenige "Wo-warst-Du-als"-Momente. Der 9. März 2009 ist sicherlich einer davon. An diesem Tag fiel der Aktienindex der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen, der S&P 500, auf ein Tief von 677 Punkten. Danach ging es nur noch aufwärts - bis heute. Abgesehen von ein paar Ausnahmen sollte jeder, der damals die extrem günstigen Einstiegskurse genutzt hat, stattliche Gewinne eingefahren haben. Konkret bedeutet das: Ein Investment von 1.000 US-Dollar in den Technologiesektor, zu dem auch die Giganten Facebook, ...

