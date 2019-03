Ende Februar nahm der unter Korruptionsverdacht stehende Ilmars Rimsevics seine Arbeit wieder auf. Nun besucht er die EZB-Ratssitzung am Donnerstag.

Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics wird am Donnerstag an der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) teilnehmen. Der in eine Korruptionsaffäre verstrickte Währungshüter des Euro-Landes sei zu dem Treffen des obersten Entscheidungsgremiums der EZB nach Frankfurt gereist, sagte ein Sprecher der Zentralbank in Riga der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die lettische Staatsanwaltschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...