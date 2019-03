Trotz höherer Kursziele gleich mehrerer Banken haben die Aktien von Dialog Semiconductor am Donnerstag nachgegeben. Nach vorbörslichen Aufschlägen verloren die Papiere des Chip-Herstellers im regulären Handel 2,2 Prozent auf 26,29 Euro. Am Vortag waren sie mit 28,68 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr geklettert, nicht zuletzt dank der Aussicht auf einen Aufstieg vom SDax in den MDax .

Die Investmenthäuser Deutsche Bank, JPMorgan, RBC, Barclays und Credit Suisse hatten nach den am Vortag veröffentlichten Geschäftszahlen von Dialog sämtlich die Kursziele für die Papiere erhöht.

Das Unternehmen treibt derweil die Emanzipierung vom Großkunden Apple mit der Übernahme eines Spezialisten für stromsparende Wifi-Verbindungen voran. Für 45 Millionen US-Dollar in bar übernimmt Dialog den Geschäftsbereich für mobile Kommunikation vom Techkonzern Silicon Motion.

"Auf den ersten Blick passt die angekündigte Übernahme gut zu Dialog", sagte Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank. Der Kaufpreis erscheine angemessen, Dialog verfüge über reichlich liquide Mittel./bek/mis

