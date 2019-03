Wer ein Elektro-Auto fährt, der sollte neben dem Punkt Reichweite auch darauf achten, wie die Batterie wieder aufgeladen werden kann. Denn was bringt ein schönes Elektro-Auto, wenn die Reichweite der Batterie nicht für eine gewünschte Reise reicht und fraglich ist, wie unterwegs aufgeladen werden kann? Zum Thema Laden der Batterien gab es am Aschermittwoch Neuigkeiten von Tesla. Denn Tesla kündigte ein "V3 Supercharging" an. Dies sei der nächste Schritt im Wachstum von Teslas "Supercharger" Netzwerk, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...