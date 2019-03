Hamburg (ots) -



Nahezu jeder hat schon mal Nackensteaks oder Würstchen gegrillt, das ist keine Kunst und in der Regel auch kein bleibendes Erlebnis. Aber was ist mit Wachteln, Wildschwein-Döner, Krabben, Pulpo oder Kaninchen? Das Magazin BEEF! feiert seine 50. Ausgabe mit einer Bucket List des Grillens, gefüllt mit den 50 Rezepten, die jeder Mann in seinem Leben mindestens einmal gegrillt haben sollte. Würstchen spielen da fast keine Rolle, die Auswahl reicht vielmehr vom Stockbrot für die Kleinen über Spanferkel und Hirschrücken, Steinbutt und Tomahawk-Steak bis hin zu exotischem Grillgut wie Schwertmuscheln, Heuschrecken oder Qualle. Aber auch Gemüse oder gegrillte Ananas am Spieß sind mit von der Partie.



Alle 50 Gerichte werden mit ausführlichem Rezept und in der opulenten BEEF! Optik präsentiert, die Lust aufs Nachkochen macht. Dazu gibt es nützliche Tipps für die Vorbereitung des Grillguts, den Einkauf sowie den geeigneten Grill, das passende Erdloch oder was sonst zur jeweiligen Zubereitung benötigt wird.



Chefredakteur Jan Spielhagen: "Viele Männer haben eine BBQ-Biografie. Da gibt es Grillereignisse, an die sie sich immer wieder gern erinnern. Solche Erlebnisse wollen wir unseren Lesern mit den 50 Grill-Rezepten ermöglichen und BEEF! wäre nicht BEEF!, wenn es nicht auch ein paar kulinarische Herausforderungen und Exoten eingebaut hätte, die es woanders so nicht gibt."



Die 50. Ausgabe von BEEF! ist ab sofort zum Preis von 12,00 Euro im Zeitschriftenhandel und online unter www.beef.de erhältlich.



