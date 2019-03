Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte tendierten gestern fester, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei um 4 Basispunkte auf 0,13% gesunken. 2-jährige Bunds hätten mit -0,52% um 2 Basispunkte niedriger als am Vortag rentiert. Als Ursachen für den Rückgang seien eine Absenkung der Wachstumsprognosen der OECD für den Euroraum sowie die heutige EZB-Ratssitzung ausgemacht worden. Von letzterer erhoffe man sich die Ankündigung neuer langfristiger Refinanzierungsgeschäfte. Hiervon hätten wiederum italienische Staatsanleihen am stärksten profitiert. In den USA sei die Rendite 10-jähriger Treasuries um 3 Basispunkte auf 2,69% gefallen. Dort seien die schwachen Aktienmärkte und die damit einhergehende Präferierung von sicheren Anlagen als wesentliche Treiber genannt worden. (07.03.2019/alc/a/a) ...

