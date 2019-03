Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten herrscht eine abwartende Stimmung, was sich in kaum veränderten Renditen widerspiegelt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.In der Tat stünden einige ungeklärte Fragen im Raum, wo Hoffnung und Zweifel nah beieinander lägen. Beim Brexit würden die Anleger verstärkt auf die kommende Woche schauen, wenn das Parlament höchstwahrscheinlich über eine Verlängerung der Verhandlungsfrist abstimmen werde. Beim Handelskonflikt zwischen China und den USA bahne sich möglicherweise eine Einigung zwischen den beiden Ländern an, aber wer wolle dafür wirklich die Hand ins Feuer legen? Und dann sei da natürlich noch die Europäische Zentralbank, die am 07.03. tagen werde und wo die große Frage laute: Gebe es eine Neuauflage von Langfristtendern? Die Analysten würden das für wahrscheinlich halten, wie sie bereits vor einer Woche ausgeführt hätten. Vordergründig dürfte die EZB dies mit der schwächelnden Konjunktur in Kombination mit der niedrigeren Zuwachsrate bei der Kreditvergabe begründen. ...

