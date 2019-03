++ Europäische Union einigt sich auf Verordnung bei "Greenwash"-Praktiken ++ DE30 zieht sich vom Ausbruchsniveau zurück ++ Vonovia nach Ergebnisbericht im Plus ++ Nach einer schwachen Performance der asiatischen Aktienmärkte tendierten die Aktien aus Europa in den ersten Handelsminuten am Donnerstag nach unten. Die britischen und russischen Aktien entwickelten sich am schlechtesten, während der spanische IBEX (SPA35) einen ordentlichen Zuwachs verzeichnen konnte. Bergbauunternehmen hinken hinterher, während Telekommunikations- und Bankentitel höher lagen. Der DE30 fiel über Nacht unter das Ausbruchsniveau von 11.560 Punkten sowie den 33er EMA im H4-Chart. Der deutsche Leitindex hat Schwierigkeiten wieder zu steigen und könnte für eine Weile unter Druck stehen. Für den Fall, dass die Abwärtsbewegung jedoch verlängert wird, könnte die kurzfristige nach oben gerichtete Trendlinie (zum Zeitpunkt ...

