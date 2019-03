München (ots) - Drei Preise in drei Kategorien werden vergeben



Licht für die Welt startet morgen am Internationalen Tag der Frau, den 8. März, in Deutschland die Frist für die Nominierungen für den Her Abilities Award, dem internationalen Preis für Frauen mit Behinderungen. Die Auszeichnung wird auch 2019 wieder an drei Frauen in drei unterschiedlichen Kategorien vergeben. Damit sollen die Leistungen von Frauen mit Behinderungen weltweit gewürdigt werden. Der Preis wurde 2018 von Licht für die Welt zusammen mit der äthiopischen Menschenrechtsaktivistin und Trägerin des Right Livelihood Award, Yetnebersh Nigussie initiiert. 2018 wurden 158 Frauen mit Behinderungen aus 52 Ländern nominiert, darunter auch neun deutsche Frauen. Die Frist für die Einreichung endet am 21. Juni. Die Preise werden am 20. November bekannt gegeben. " Wir hoffen auch heuer auf zahlreiche Nominierungen von Frauen mit Behinderungen aus Deutschland. Es gibt so viele großartige SportlerInnen, wie auch Frauen aus Kunst, Kultur oder Wissenschaft, deren Leistungen gesehen und gewürdigt werden müssen ", so die Geschäftsführerin von Licht für die Welt in Deutschland, Astrid Pietig. Ein Jury-Mitglied stammt aus Deutschland.



Wie schon 2018 werden die Preise in drei Kategorien verliehen: Gesundheit und Bildung (z.B. Lehrerinnen, Schuldirektorinnen, Professorinnen, Ärztinnen oder Mitarbeiterinnen im Gesundheitsbereich); Rechte (Kämpferinnen für Inklusion und die Rechte von Menschen mit Behinderung - aus öffentlichen oder privaten Organisationen, Regierungen, Unternehmen oder lokalen Gemeinschaften); Kunst, Kultur & Sport (Künstlerinnen, Schauspielerinnen, Dichterinnen, Schriftstellerinnen, Paralympionikinnen und andere erfolgreiche Sportlerinnen).



Eine international zusammengesetzte unabhängige Jury von Frauen aus verschiedenen Ländern und allen drei Kategorien wird über die Gewinnerinnen entscheiden. Für Deutschland sitzt Ninia LaGrande, die bekannte Schreiberin, Host und Poetry Slammerin in der Jury.



Die Frist für Nominierungen startet morgen auf www.her-abilities-award.org und endet am 21. Juni. Aktiv nominieren kann jede natürliche oder juristische Person. Passiv nominiert werden kann jede Frau mit Behinderungen aus den drei Kategorien. Die drei Preise werden am 20. November bekannt gegeben. Die Gewinnerinnen werden Teil eines Netzwerks von erfolgreichen Frauen, die sich gegenseitig unterstützen und andere Frauen mit Behinderungen motivieren.



Den ersten Her Abilities Award für 2018 erhielten Musola Catherine Kaseketi aus Sambia, Toyin Janet Aderemi aus Nigeria und Ashrafun Nahar aus Bangladesch.



Beschreibungen und Statements der Jury-Mitglieder, Factsheet zu Frauen mit Behinderungen, Fotos, Videos und Sujets zum Download unter www.her-abilities-award.org.



Licht für die Welt



Licht für die Welt ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation mit Sitz in München. In den Armutsgebieten der Erde setzt sich Licht für die Welt für blinde und sehbehinderte Menschen ein, unterstützt den Zugang von Kindern mit Behinderungen zu Bildung und medizinischer Versorgung, und setzt sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Im Vorstand von Licht für die Welt e.V. sind namhafte Experten und Persönlichkeiten aus den Bereichen Augenmedizin, Entwicklungszusammenarbeit und Behindertenrechte vertreten.



www.licht-fuer-die-welt.de



Kontakt: Franko Petri Pressesprecher Licht für die Welt E-Mail:f.petri@light-for-the-world.org Telefon: 0043-1-8101300-34 Mobil: 0043-(0)676-4530503