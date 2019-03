Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Der Umsatz des Pharma- und Chemiekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) und der Gewinn je Aktie seien hingegen etwas schwächer als prognostiziert ausgefallen. Der Ebitda-Ausblick für 2019 stehe zudem wohl für die bestmögliche Geschäftsentwicklung./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-03-07/12:18

ISIN: DE0006599905