BERLIN (Dow Jones)--Auch 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts sind nach Ansicht von drei Viertel der Bundesbürger Frauen gegenüber Männern in Deutschland nicht gleichgestellt. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der IG Metall. Besonders beim Gehalt, bei Spitzenpositionen in der Wirtschaft und im Berufsleben insgesamt dauert die Ungleichbehandlung an.

Die IG Metall forderte daher von Unternehmen verbindliche Frauenquoten auf allen Ebenen und den Nachweis von gerechten Löhnen.

"Gleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist nach wie vor eine zentrale Stellschraube für mehr Geschlechtergerechtigkeit", erklärt Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall. "Das Entgelttransparenzgesetz ist dazu ein wichtiger Schritt, aber es bietet zu wenig Instrumente, um gleiche Bezahlung auch durchzusetzen."

Die Gewerkschafterin forderte die Unternehmen deshalb auf, Prüfverfahren durchzuführen und offenzulegen, wie es bei ihnen um die Entgeltgerechtigkeit steht.

Nach Ansicht der IG Metall hat die gesetzliche Frauenquote für börsennotierte und der paritätischen Mitbestimmung unterliegende Unternehmen dazu geführt, dass dort jetzt über 30 Prozent der Aufsichtsräte Frauen sind. Ungleich schlechter sehe es dagegen in den Vorstandsetagen aus. Nur jedes zwölfte Vorstandsmitglied ist weiblich.

"In Deutschland tragen mehr Chefs die Vornamen Michael, Thomas, Andreas, Peter und Christian, als es überhaupt Frauen an der Spitze von Unternehmen gibt. Das ist 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts ein Armutszeugnis. Mit freiwilligen Lösungen geht es offenbar nur im Schneckentempo weiter", sagte Benner aus Anlass des Internationalen Frauentages am 8. März. "Wenn wir bei der Geschlechtergerechtigkeit vorwärts kommen wollen, helfen nur feste Quoten - auf allen Ebenen."

