FRANKFURT (Dow Jones)--Der Münchener Autobauer BMW und der FC Bayern München (FCB) wollen spätestens ab 2025 eine strategische Partnerschaft eingehen. "Beide Seiten haben bereits im letzten Jahr eine Absichtserklärung unterschrieben", sagte FC-Bayern-Aufsichtsrat Edmund Stoiber dem Manager Magazin.

Demnach wird BMW den größten deutschen Fußballclub in der Nachfolge des Ingolstädter Autobauers Audi für zehn Jahre sponsern und Audis 8,33 Prozent an der FC Bayern München AG übernehmen. In BMW-Kreisen seien die Aussagen des früheren bayerischen Ministerpräsidenten bestätigt worden, schreibt das Magazin. Ein BMW-Sprecher sagte auf Nachfrage von Dow Jones, dass das Unternehmen Spekulationen nicht kommentiere.

Das Magazin berichtet unter Berufung auf Kreise der Vertragspartner weiter, dass BMW für den Anteilskauf und das Sponsoring über die gesamte Vertragslaufzeit insgesamt 800 Millionen Euro bezahle. Audi ist seit 2011 Anteilseigner der FCB AG, der aktuelle Sponsorenvertrag läuft noch bis 2025. Mit der Volkswagen-Tochter würden derzeit Gespräche geführt, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Eine Sprecherin von Audi konnte dazu auf Nachfrage nichts sagen.

March 07, 2019 06:14 ET (11:14 GMT)

