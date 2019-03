Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Air France-KLM von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft dürfte auch weiterhin einen positiven freien Mittelzufluss (Free Cashflow) und ein diszipliniertes Kapazitätswachstum schaffen, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie berge derzeit ein Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-03-07/12:47

ISIN: FR0000031122