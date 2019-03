Das in dieser Woche vorherrschende Bild der Wall Street ist gekennzeichnet von moderaten Abgaben in einer engen Handelsspanne. Dieser lustlose Handel dürfte sich am Donnerstag zunächst fortsetzen, der Aktienterminmarkt suggeriert einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. Händler sind auf der Suche nach frischen Impulsen, nachdem es zuletzt im US-chinesischen Handelskonflikt bzw. seiner Beilegung keine Neuigkeiten gegeben hat. Auch der Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank lieferte keine Impulse. Es wusste von moderatem Wachstum zu berichten, aber auch partiellen Verlangsamungen durch den Regierungsstillstand in Dezember und Januar.

Möglicherweise liefert die Europäische Zentralbank (EZB) im Tagesverlauf den ersehnten Stimulus. Denn im Anschluss an die EZB-Sitzung richtet sich das Interesse der Anleger auf die Frage, ob und wie detailliert sich EZB-Präsident Mario Draghi zu neuen langfristigen Geldmarkttendern äußern wird. Diese "TLTRO" sicherten den Banken noch lange weiter billiges Geld. "Europa hat nach einem ziemlich holprigen Pfad Anzeichen der Stabilität gezeigt und es wird sehr interessant sein zu sehen, wie Draghi die Kurve bekommt. Ich wäre nicht überrascht, einen eher taubenhaften Zungenschlag zu vernehmen und allgemein eine Hinwendung zu mehr Stimuli - wenn auch in Worten und nicht in Taten", sagt Chefmarktstrategin Katie Nixon von Northern Trust Wealth Management.

Aus den USA erreichen den Markt an wichtigen Konjunkturdaten nur die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und die Angaben zur Produktivität im vierten Quartal mit den viel beachteten Lohnstückkosten. Allerdings stehen diese Angaben im Schatten des offiziellen Arbeitsmarktberichtes am Freitag.

March 07, 2019

