Erstmals am Gründonnerstag 18. April 2019 / Traditionell der absatzstärkste Maultaschentag des Jahres / Aktionslogo kostenlos für Handel und Gastronomie



Seit Jahrhunderten wiederholt sich im Schwabenland in der Woche vor Ostern ein weltweit einzigartiges, genussvolles, verbindendes Täuschungsmanöver. "Sündiges" Fleisch, eigentlich verboten in der Karwoche, wird vor den strengen Augen des Herrn in den schwäbischen Maultaschen versteckt - und lässig genossen. Deshalb werden sie auch liebevoll "Herrgottsbscheißerle" genannt. An keinem anderen Tag im Jahr werden so viele Herrgottsbscheißerle frisch hergestellt und verzehrt wie am Gründonnerstag. In traditionsverbundenen Haushalten wird geschnippelt, gerollt und gekocht. Aus diesem Grund startet nun der schwäbische Maultaschen-Blogger Volker Klenk eine Initiative, die alle Schwaben emotional und kulinarisch zusammenbringt. Der Gründonnerstag soll künftig WeltMaultaschenTag sein. Erstmals am 18. April 2019.



Dazu hat Klenk eine Website entwickelt, auf der alle Maultaschenfreunde, ob Schwaben oder Reigschmeckte, ihre Leidenschaft miteinander teilen können. (http://www.weltmaultaschentag.de)



Gastronomen, Metzger, Caterer und Handel haben die Möglichkeit, das WeltMaultaschenTag-Aktionslogo herunter zu laden und kostenlos für ihre eigenen Aktionen und Promotions in der Karwoche einzusetzen.



Ein kurzer Film erzählt die Geschichte vom Gründonnerstag als dem Geburtstag der schwäbischen Maultasche im Kloster Maulbronn und ist zugleich eine Liebeserklärung an die Göttin der schwäbischen Küche.



"Heilig's Blechle! 'S gibt granadamäßig viel nübergschnappte aber au bollaguate Welttage. Då håt dr Mauldaschadag scho lang gfehlt. Wenn den sonschd koinr ens Läba ruaft, nå machs hald i. Weil am Gründonnerschdag huldigen älle Schwoba onsere overgleichliche Herrgottsbscheißerle. So kollegtiv begeischerd sen mir sonsch bloß, wenn der VfB Moischdr wird. Aber des kannsch dieses Johr grad vergessa", moint dr Volker Klenk, VfB-Mitglied Nr. 1267415.



Übersetzung:



"Diese Entscheidung war überfällig. Es gibt so viele lustige, hintergründige und wertvolle Jahres- und Anlasstage. Der WeltMaultaschenTag fehlte schon seit langem in diesem illustren Kreis. Da es bisher keiner gemacht hat, mach' ich es eben. Denn kein anderer Tag im Jahr vereint die Schwaben auf aller Welt so überwältigend und innig - außer vielleicht der Tag, an dem der VfB Stuttgart Deutscher Meister wird. Aber damit ist ja in diesem Jahr leider nicht zu rechnen", begründet VfB-Stuttgart-Mitglied Volker Klenk seine Aktion.



Weitere Informationen Mein Maultaschen-Blog: www.oma-lisbeth.de/blog Mein Maultaschen-Manifest: https://oma-lisbeth.de/maultaschen-manifest Über mich: https://oma-lisbeth.de/ueber-mich-volker-klenk



