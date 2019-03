Die Baader Bank hat Symrise vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Duftstoffe- und Aromenhersteller angesichts der Resultate von Wettbewerbern und einer Übernahme angepasst, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für den bereinigte Gewinn je Aktie sei für 2018 etwas gefallen, für die beiden Folgejahr aber leich gestiegen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 08:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-03-07/12:57

ISIN: DE000SYM9999