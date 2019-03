In den USA gewinnt der Wettbewerb der deutschen Discounter an Schärfe. Nun verklagt Aldi den Wettbewerber Lidl US wegen angeblicher Verletzung von Geschäftsgeheimnissen.

Der Wettbewerb der deutschen Lebensmitteldiscounter auf dem amerikanischen Markt gewinnt an Schärfe. Nach Informationen der WirtschaftsWoche verklagt Aldi den Wettbewerber Lidl US wegen angeblicher Verletzung von Geschäftsgeheimnissen im Zuge eines brisanten Personalwechsels. Dies geht aus einer Klageschrift hervor, die am 1. März bei einem Bezirksgericht im US-Bundesstaat North Carolina eingegangen ...

