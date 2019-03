BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat mehr Anstrengungen für die Chancengleichheit von Frauen in der Wirtschaft gefordert. Anläßlich des Internationalen Frauentages am Freitag sagte der CDU-Politiker, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland ohne die Leistung von Frauen nicht Weltspitze wäre. Aber noch mehr müsse getan werden, denn Frauen seien in den Führungsetagen weiterhin unterrepräsentiert, bekommen im Schnitt weniger Gehalt und gründen seltener eigene Unternehmen. Der öffentliche Dienst müsse mit gutem Beispiel vorangehen, so Altmaier.

"Wir müssen daher gemeinsam mit der Wirtschaft, den Gewerkschaften, der Wissenschaft, aber auch in der öffentlichen Verwaltung entschlossener daran arbeiten, dass gleiche Teilhabe von Frauen und Männern endlich eine Selbstverständlichkeit wird", sagte Altmaier, der am Donnerstagnachmittag mit Spitzenfrauen aus der Wirtschaft über Gleichberechtigung diskutieren wird.

"Ich bin überzeugt, dass der öffentliche Dienst deutlicher als in der Vergangenheit als Vorbild vorangehen muss. Wir haben uns im Koalitionsvertrag dazu bekannt, bis 2025 Parität in den Führungspositionen im öffentlichen Dienst zu erreichen."

March 07, 2019

