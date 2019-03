Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche war ein EUR-Benchmarkdebüt zu verzeichnen - der kanadische Exportfinanzierer (mit expliziter Garantie des kanadischen Staats) EDC begab EUR 1 Mrd. über sieben Jahre, so Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Aufgrund des starken Orderbuchs von EUR 3,5 Mrd. habe das finale Pricing deutlich angepasst werden können und bei ms -6 Bp gelegen, nachdem die IPT noch ms -3 Bp betragen hätten. Re-offer berechneten wir folglich einen G-Spread von rund 46 Bp (vs. DBR 0,5 02/15/26), so die Analysten der Nord LB. Der Bond (ISIN XS1959338630/ WKN A2RYPG) habe auch sekundär bereits performen können und sich um weitere rund 4 Bp eingeengt. ...

