Im Rahmen der Europapremiere seiner LiveWire auf dem Genfer Autosalon kündigt Harley-Davidson an, dass das Elektro-Motorrad ab April vorbestellt werden kann. In den meisten europäischen Ländern sowie in Kanada wird die Auslieferung ab dem vierten Quartal 2019 erfolgen. In den USA kann das E-Motorrad bereits jetzt bestellt werden. Zudem hat Harley-Davidson die technischen Daten der LiveWire aktualisiert. ...

