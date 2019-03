Das hat geklappt: Aurora Cannabis Inc. (kurz "Aurora") teilte mit, über eine Tochter alle Aktien der "Whistler Medical Marijuana Corporation" (kurz "Whistler") übernommen zu haben. Die Absicht dieser Übernahme hatte Aurora vorigen Januar kommuniziert und nun wurde sie demnach vollzogen. Whistler ist laut Aurora einer von zehn lizenzierten Cannabis-Produzenten in Kanada. Das Unternehmen haben einen guten Ruf bei Patienten und Konsumenten - es bietet demnach Premium-Qualität Cannabis-Produkte an, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...