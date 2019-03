UBM gewährt Einblick in die Bilanz: Vorläufigen Zahlen zufolge ist die Gesamtleistung im Jahr 2018 auf 900 Mio. Euro (+21 Prozent) gestiegen, was laut UBM vor allem auf den deutlichen Anstieg der Erlöse aus Immobilienverkäufen zurückzuführen war. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte nach vorläufigen Zahlen 55 Mio. Euro, was einem Anstieg von 9 Prozent entspricht. Der vorläufige Nettogewinn lag 2018 bei rund 40 Mio. Euro (+8 Prozent). Dies entspricht einem Gewinn pro Aktie von 5,3 nach 4,9 Euro im Vorjahr. Das Unternehmen investierte 2018 einen Rekordwert von rund 300 Mio. Euro alleine in neue Projekte. Die Analysten der Baader Bank bestätigen die UBM-Aktie mit Buy und Kursziel 48,0 Euro. Die vorläufigen Zahlen seien stark, das Jahr ...

