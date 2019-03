Der ATX ist am Vormittag wieder unter 3000, der DAX aber weit über 11.000. Am stärksten erwischt es Zumtobel (nicht im ATX), die Aktie kann sich nach dem Zahlenmaterial noch nicht fangen.ATX ( Akt. Indikation: 2987,80 /2988,00, -0,83%)DAX ( Akt. Indikation: 11527,50 /11527,50, -0,52%) Valneva 1.13% Zumtobel -4.16% Rosenbauer 0.32% AT&S -3.38% Agrana 0.30% SBO -2.36% Die US-Börsen schlossen gestern jedenfalls auf einem Drei-Wochen-Tief, weil das US-Handelsbilanzdefizit auf historischem Hoch zu finden ist. Nach schwächeren Konjunkturdaten gibt es nun weitere Sorgen vor einer Wachstumsverlangsamung, zudem meldete die US-Notenbank in ihrem Beige Book eine abschwächende Dynamik. Aber, um das Ganze längerfristig einzureihen: ...

