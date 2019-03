Mit einem Milliardengewinn im Rücken will Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia den Bau neuer Wohnungen nahezu verdoppeln. Nach 1100 Wohnungen im vergangenen Jahr sollen 2019 mindestens 2000 Einheiten fertiggestellt werden, kündigte Vorstandschef Rolf Buch am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf an. Fehlende Baugenehmigungen bremsten einen noch größeren Neubau. "Es liegt nicht an den Grundstücken und nicht am Geld", sagte Buch. Vonovia vermietet insgesamt rund 400 000 eigene Wohnungen.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Kosten für Grundstücke und Bauleistungen könnten Neubauten in Großstädten oft nur noch als Kombi-Paket aus Mietwohnungen und Eigentumswohnungen realisiert werden, sagte Vorstand Daniel Riedl. Dabei würde der überwiegende Teil der Grundstückskosten über den Verkauf von Eigentumswohnungen abgedeckt werden.

Zukäufe im Ausland sowie höhere Mieteinnahmen haben bei Vonovia das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern erstmals über die Marke von einer Milliarde Euro getrieben. Mit 1,07 Milliarden Euro legte Vonovia im Jahresvergleich um 16 Prozent zu. Die Dividende soll für 2018 wie geplant um 12 Cent auf 1,44 Euro je Aktie klettern. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der Konzern: Das operative Ergebnis soll 2019 auf 1,14 bis 1,19 Milliarden Euro steigen.

Nach einem Kursrücksetzer in den vergangenen Wochen nahmen die Aktien von Vonovia am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Sie rückten an der Spitze des schwächelnden Dax um 2,4 Prozent auf 43,71 Euro vor. Analyst Karsten Oblinger von der DZ Bank sprach in einer ersten Einschätzung von einem "soliden Geschäftsbericht 2018". Die Ergebnisse lägen am oberen Rand der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosen.

Die Mieteinnahmen stiegen 2018 bei weiterhin geringen Leerstand um gut 13 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Miete erhöhte sich um rund 4 Prozent auf 6,52 Euro pro Quadratmeter. "Das sind keine Luxusmieten", sagte Buch. Vonovia sei kein Preistreiber, "weder im Bestand, noch bei Neuvermietungen".

In die Modernisierung und Instandhaltung sowie den Neubau von Wohnungen will Vonovia in diesem Jahr rund 2 Milliarden Euro investieren nach knapp 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Buch bekräftigte die Ankündigung, die Mietsteigerungen nach einer Modernisierung auf 2 Euro je Quadratmeter zu begrenzen. Mit diesem Satz ließen sich komplexe Sanierungsvorhaben nicht umsetzen. Das bisherige Niveau von 5 Prozent modernisierter Wohnungen im Jahr könne deshalb wohl nicht aufrecht erhalten werden. Im vergangenen Jahr seien die Mieten nach Sanierungen im Schnitt um 1,50 Euro pro Quadratmeter erhöht worden, betonte der Vonovia-Chef.

Ein drängendes Problem sieht Buch bei der Bereitstellung altersgerechter Wohnungen. In Deutschland würden in zehn Jahren rund drei Millionen Wohnungen benötigt, in der ältere Menschen leben könnten. "Wir haben weniger als eine Million", sagte der Vonovia-Chef. Auch diese Zahlen zeigten, dass eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung beim Wohnungsbau nötig sei.

Vonovia - die frühere Deutschen Annington - ist in den vergangenen Jahren vor allem durch Großübernahmen von Rivalen wie Gagfah, Süddeutsche Wohnen (Südewo), Franconia und Wiener Conwert stark gewachsen. 2018 kamen Buwog aus Österreich und Victoria Park aus Schweden hinzu.

Aber es gab auch Rückschläge für Vonovia. Vor gut drei Jahren war die Übernahme des Konkurrenten Deutsche Wohnen gescheitert. Nun hat der Konzern sein Aktienpaket, das er bei dem vergeblichen Übernahmeversuch Ende 2015/Anfang 2016 erworben hatte, auf den Markt geworfen. Beim Verkauf der Deutsche Wohnen-Aktien machte Vonovia einen dicken Millionen-Gewinn, den Vonovia für den Schuldenabbau nutzen will./hff/mne/jkr/stk

