Köln (ots) - Nachdem in Deutschland zum ersten Mal die Regelungen des CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes verpflichtend angewendet wurden, wird im Vormittagsprogramm der hochrangig besetzten Schmalenbach-Tagung 2019 den Fragen nachgegangen, welche "Innenwirkungen" die CSR-Berichterstattung in den Unternehmen z.B. im Controlling, im IKS, im Risikomanagementsystem oder im Vergütungssystem der Unternehmen zeitigt, wie sich diese messen und prüfen lassen sowie von den verschiedenen Stakeholdern bewertet werden. Am Nachmittag steht die Sustainable-Finance-Agenda der EU im Mittelpunkt der Diskussion - ausgehend von den Ergebnissen und Schlussfolgerungen aus dem Fitness Check der EU-Rechtsvorschriften über die öffentliche Berichterstattung von Unternehmen wird der Fahrplan der EU für weitere Arbeiten und kommende Maßnahmen, um langfristige und nachhaltige Investitionen zu fördern, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.



MITWIRKENDE



Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer / Robert Bosch GmbH und Präsident der Schmalenbach-Gesellschaft / Prof. Dr. Andreas Barckow / DRSC Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e.V. / WP StB Hubert Barth / Ernst & Young GmbH WPG / Werner Baumann / Bayer AG / Saori Dubourg / BASF SE / Prof. Dr. Axel Haller / Universität Regensburg und Leiter AK Integrated Reporting der Schmalenbach-Gesellschaft / Robert Haßler / ISS-oekom / Thomas Jorberg / GLS Bank / Prof. Dr. Christian Klein / Universität Kassel / Matthias Kopp / WWF Deutschland / Claudia Kruse / APG Asset Management und Mitglied der EU High-Level Expert Group on Financial Sustainability / Harm Ohlmeyer / adidas AG / Prof. Dr. Bernhard Pellens / Ruhr-Universität Bochum / Susana Peñarrubia Fraguas, CFA / DWS Investment GmbH / Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane / Universität Paderborn und Vizepräsidentin der Schmalenbach-Gesellschaft / Rainald Thannisch / DGB / Axel Voss MdEP / Europäisches Parlament



Pressekontakt: Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. Bunzlauer Str. 1 / 50858 Köln / T +49 2234 48 00 97 · sg@schmalenbach.org / www.schmalenbach.org