Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nach einem Jahreshoch im Februar fiel der Goldpreis Anfang März auf einen Stand von 1.290 US-Dollar, so die Experten von VanEck. Nach der starken Wertentwicklung von Gold im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 sei es aber nach Meinung von Joe Foster, Portfolio Manager bei VanEck, noch zu früh für eine Einschätzung, ob es sich bei dem Rückgang um eine Konsolidierung innerhalb eines Aufwärtstrends oder um eine Rückkehr in die Seitwärtsbewegung der Handelsspanne handle, die den Preisverlauf seit 2013 präge. ...

