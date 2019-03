Im Zuge des steigenden Goldpreises erreichte die Barrick Gold-Aktie am 13. Dezember ein neues Jahreshoch bei 12,39 Euro und ging anschließend in eine Korrektur über. Diese setzte sich auch nach der Jahreswende fort und führte den Kurs am 23. Januar im Tief bis auf 10,31 Euro zurück. Der nachfolgende Anstieg war von einem kleinen Rücksetzer unterbrochen und führte im Hoch nur bis auf 12,09 Euro. Seitdem ist der Kurs wieder im Fallen begriffen, zumal auch der Goldpreis nach unten korrigiert. Dabei ... (Alexander Hirschler)

