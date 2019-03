Aus Ungarn kommen widersprüchliche Signale: Einerseits betont die Fidesz, in der EVP bleiben zu wollen. Doch ein Bekenntnis zur EU ist nicht zu vernehmen.

Aus Budapest dringen widersprüchliche Signale zur Zukunft der Fidesz-Partei von Ungarns Regierungschef Viktor Orban im Verbund der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP). Orbans Stabschef Gergely Gulyas erklärte am Donnerstag, seine Partei wolle Teil der EVP bleiben. Gleichzeitig kündigte er an, eine Plakat-Kampagne zu ersetzen, an der sich der Streit mit der EVP entzündet hatte.

Die ungarische regierungstreue Tageszeitung "Magyar Nemzet" forderte hingegen, Fidesz solle die EVP aus eigenem Antrieb verlassen. Die EVP habe ihre eigentlichen Werte aufgegeben und "unterscheide sich nicht mehr von Sozialisten oder Liberalen", hieß ...

