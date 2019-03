Die UN zeigt sich wegen der Freiheitsrechte im saudischen Königreich besorgt. Auch müsse die Tötung des Journalisten Khashoggi untersucht werden.

Deutschland und 35 weitere Länder haben Saudi-Arabien vor dem UN-Menschenrechtsrat in ungewöhnlich deutlicher Form kritisiert. "Wir sind besonders besorgt über den Einsatz von Antiterrorgesetzen und anderen Sicherheitsbestimmungen gegen Menschen, die ihre Rechte und Freiheiten friedlich ausüben", heißt es in dem Statement, das ein Vertreter Islands am Donnerstag im Namen der 36 Länder verlas.

"Menschenrechtsverteidiger und Gruppen der Zivilgesellschaft ...

