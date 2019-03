Der Verband verlangt unter anderem von der EU, für 2030 ein Ziel von mindestens 30 Millionen Photovoltaik-Dachanlagen zu setzen. Die Bedingungen für Großprojekte müssen verbessert und Märkte für innovative Technologien gefördert werden, so Solarpower Europe.Solarpower Europe verlangt von der EU mehr Engagement für die Photovoltaik: Eine ehrgeizige Industriestrategie müsse her, um bis 2030 insgesamt 20 Prozent des europäischen Strombedarfs durch Solarenergie zu decken. Damit könnte die Zahl der Beschäftigten in der Branche bis 2030 auf insgesamt 300.000 steigen. Das erklärte der Verband jetzt anlässlich ...

