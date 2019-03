Ob Produktion von Druckfarben oder Autolacken - das Anforderungsspektrum an Rührwerkskugelmühlen ist enorm. So soll mit einer Maschine möglichst das ganze Spektrum von der Dispergierung bis zur Feinstvermahlung und von Produkten mit hoher Viskosität abgedeckt werden. Ziel der Entwicklung einer neuen Generation an Rührwerkskugelmühlen (Dyno-Mill UBM) war deshalb eine universell einsetzbare, extrem zuverlässige und leistungsfähige Maschine.

Zunächst wurden dazu neue Rührorgane entworfen und unter realen Bedingungen aufwendig auf Leistungsfähigkeit und Verschleiß getestet. Anschließend wurden Prototypen für den Einsatz in verschiedenen Produktionsumgebungen und Anwendungsgebieten gebaut und mehr als ein Jahr lang in verschiedensten Anwendungen im regulären Produktionsalltag eingesetzt. Die Rückmeldungen der Kunden wurden in der finalen Konstruktion berücksichtigt.

So kommt in der Mühle eine robuste doppeltwirkende Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid zum Einsatz, die für ein breites Mahlkörperspektrum entwickelt wurde. Eine weitere Besonderheit der neuen Konstruktion ist ihre Unempfindlichkeit gegenüber Mahlkörperbruch. Im Prozessraum wird eine neue Generation von Rührscheiben, die Dyno-Disc BC, genutzt, deren Außenkontur vollkommen geschlossen ist und die über eine besondere Oberflächenkontur mit Mahlkörper-Führungskanälen verfügt. Die innen geschlossenen Mahlkörper-Führungskanäle verlaufen radial nach außen und beschleunigen das Mahlkörper-Produkt-Gemisch. Die Begrenzungswand jedes Führungskanals verleiht den Mahlkörpern einen senkrecht zur Maschinenachse gerichteten Impuls. In Verbindung mit dem Strömungsfeld der benachbarten Rührscheibe bildet sich zwischen jedem Rührscheibenpaar eine diskrete Mahlzelle mit intensiven Mahlkörperkreisläufen aus.

Da die Rührscheiben, mit Ausnahme kleiner Öffnungen im achsnahen Bereich, vollständig geschlossen sind, verbleiben die Mahlkörper ortsfest zwischen zwei Rührscheiben innerhalb der Mahlzellen. Diese Mahlzellen stabilisieren die gleichmäßige Mahlkörperverteilung im aktiven Mahlraum und tragen zur hohen Mahleffizienz der Rührwerkskugelmühlen bei. Darüber hinaus ...

