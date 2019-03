Der österreichische Kran-Spezialist Palfinger ist stark unterwegs bei Verladekranen für LKWs. Im Maritimen Bereich läuft es dagegen nicht so gut. Der neue Chef von Palfinger will jedoch insgesamt mehr Wert auf die Margen (also auf Profitabilität) legen, was der Aktie aus meiner Sicht auf die Sprünge helfen sollte.

