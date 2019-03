Die Grünen begrüßen das Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuG), wonach bislang unter Verschluss gehaltene Studien zum umstrittenen Pflanzengift Glyphosat veröffentlicht werden müssen. "Das Glyphosat-Urteil ist ein großer Sieg für den Gesundheitsschutz in Europa. Es wird nun unabhängig überprüfbar, ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht", sagte der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Alle Informationen, die zu "der fragwürdigen Zulassung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit" geführt hätten, kämen nun an die Öffentlichkeit, so Giegold weiter, der auch Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl ist. Europas Bürger hätten "ein Recht darauf zu erfahren, auf welcher Grundlage Behörden ihre Entscheidungen treffen", so der Grünen-Politiker. "Geheimhaltung bei so wichtigen Frage wie der Zulassung von Chemikalien ist nicht im öffentlichen Interesse. Ich hoffe, das Urteil wird richtungsweisend für künftige Genehmigungsverfahren sein", sagte Giegold der "Neuen Osnabrücker Zeitung".