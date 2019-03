Zürich - Salesforce, der weltweit führende Anbieter von CRM-Lösungen, präsentiert myTrailhead. Mithilfe der ab sofort verfügbaren Plattform für neues Lernen ermöglichen Unternehmen ihrer Belegschaft eine innovative Art der Fort- und Weiterbildung. Die vierte industrielle Revolution beeinflusst gleichermassen Alltagsleben und Arbeitswelt: So werden bis 2020 33 Prozent aller im Beruf gefragten Fähigkeiten neu sein. myTrailhead bietet Unternehmen eine neue, unterhaltsame Art der Mitarbeiterqualifizierung, die sich sowohl an die Marke als auch an die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden anpasst.

«Verantwortlichen in Unternehmen wird immer stärker bewusst, dass der Fokus auf die Mitarbeiter und die Etablierung einer nachhaltigen Lernkultur Schlüsselfaktoren für ihren künftigen Erfolg sind», sagt Sarah Franklin, EVP Developer Relations und verantwortlich für Trailhead.

Lebenslanges Lernen in der vierten industriellen Revolution

Die vierte industrielle Revolution ist geprägt von einer Vielzahl an Innovationen wie künstliche Intelligenz oder Robotik. Angesichts des rasanten technologischen Wandels benötigen Unternehmen neue Lernformen, die sich von althergebrachten und gleichförmigen Methoden abheben. Denn die Weiterbildung am Arbeitsplatz hat sich schon lange als Erfolgsfaktor bewährt: So arbeiten Beschäftigte, die pro Woche mehr als fünf Stunden lernen, um 39 Prozent produktiver, sind um 47 Prozent weniger gestresst und um 21 Prozent zufriedener mit ihrem Job. Und doch mangelt es vielen Unternehmen an einer echten Lernkultur. So können sie aufgrund mangelnder Befähigung der Mitarbeiter oftmals neue Technologien nicht schnell genug adaptieren. Unternehmen müssen diese Lücke schliessen, um auch künftig erfolgreich zu sein und die Weiterbildung von Mitarbeitern jeder Hierarchiestufe aktiver fördern.

myTrailhead: Etablierung einer Kultur des lebenslangen Lernens

myTrailhead ist die individualisierbare Plattform für die neue Art des Lernens. Unternehmen können die Möglichkeiten der bewährten Trailhead-Plattform mit wenigen Klicks an das Erscheinungsbild und die Tonalität ihrer Marke einfach anpassen. Mithilfe eines geführten Einführungspfads lassen sich bestehende Materialien ...

